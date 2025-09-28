Benevento-Trapani, Auteri soddisfatto: "Fatta una partita importante" Le parole del tecnico giallorosso dopo il triplice fischio del match con i siciliani

Ecco le dichiarazioni di Auteri al termine del match vinto dal Benevento contro il Trapani: "Siamo stati positivi nella gestione della gara, cosa che non abbiamo fatto bene a Picerno. Abbiamo creato tanto, senza concedere e aggredendo bene. Ci siamo compattati sempre bene, senza concedere nulla con attenzione e quella ignoranza che ogni tanto serve. Andiamo avanti, è una vittoria meritata contro un'avversaria che abbiamo limitato grazie alla prestazione. Ora pensiamo alla prossima. I cambi? Sono entrati tutti bene. Io li video tutti i giorni, in questo momento non è facile scegliere perché Mehic come altri hanno grande possibilità di giocare, ma poi vedi le partite di Prisco e non è semplice. Ci sarà spazio per tutti, ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Le prestazioni le abbiamo sempre fatte nelle prime sette partite. Oggi è stata una partita importante".

Benevento, Auteri e la crescita

"Gestire i risultati non vuol dire speculare o spezzettare. Ci sono momento in cui occorre essere ignoranti, lo siamo stati mantenendo la capacità di ripartire con pericolosità. Peccato per qualche scelta che negli ultimi venti metri non le facciamo bene. Dobbiamo migliorare in questo".