Benevento-Trapani, Romano: "Grande vittoria, il pari di Picerno una lezione" Le dichiarazioni del difensore giallorosso che ha commentato il successo con i siciliani

Positiva la prestazione di Romano nel corso di Benevento-Trapani. Il difensore giallorosso ha sottolineato: "I complimenti del mister fanno sempre piacere, vivo per questo: mi alleno bene in settimana e cerco di cogliere l'occasione quando vengo chiamato in causa. Credo che oggi sia riuscito a farlo. In determinati momenti è anche giusto mettere il risultato al sicuro, ma credo che oggi abbiamo fatto benissimo e quanto accaduto a Picerno sia stata una lezione importante. Rispetto all'anno scorso, quando giocavo al Cerignola, facciamo un calcio diverso. Mi trovo benissimo e spero di continuare così".