Benevento verso Latina: ecografia per Prisco Domani nuova seduta di lavoro. Suggestiva la sfida tra Auteri e Bruno

Non è il massimo tornare in campo già venerdì dopo aver giocato tre partite in sette giorni. A dire il vero il Benevento è la squadra che ha risentito di meno del tour de force della settimana appena terminata, le altre grandi hanno sofferto tutte molto di più: in particolare Salernitana e Catania hanno conquistato rispettivamente 4 a 3 punti rispetto ai 7 messi in cascina dai giallorossi.

Prisco, domani ecografia di controllo

Ciò non toglie che dover scendere in campo in anticipo su tutti gli altri non è certo un vantaggio. Il pensiero va ad Antonio Prisco, che è uscito con un piccolo problema muscolare dal campo domenica pomeriggio. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma domani il ragazzo di San Giuseppe Vesuviano si sottoporrà ad ecografia per saperne di più. Ed è inutile dirlo: il problema più grosso da superare è proprio il tempo. Staremo a vedere.

Squadra già al lavoro

Come abbiamo già detto il Benevento è tornato subito a lavorare questa mattina: seduta regolare per chi non aveva giocato contro il Trapani, lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro la squadra siciliana. In campo si è rivisto anche Pierluigi Simonetti, assente per tutta la fase di preparazione estiva. La condizione di tutti è buona e non crediamo che Auteri abbia in mente di fare dei nuovi avvicendamenti. Fermo restando che rimane da monitorare la situazione di Prisco. Se il centrocampista non dovesse essere al meglio, si giocheranno una maglia per sostituirlo Talia e Mehic. Una scelta che aveva fatto meditare il tecnico anche prima della trasferta di Picerno. A Latina si prevede una partita diversa con un campo in erba naturale, che è certamente più ampio di quello lucano. Auteri non avrà molto tempo per le scelte, ma sembra davvero difficile che possa cambiare dopo aver esternato tutta la sua soddisfazione per la gestione della gara da parte della squadra che ha affrontato il Trapani. Domani mattina nuova seduta di allenamento, la vera prima di questa settimana.

Il maestro e l'allievo

Suggestiva la sfida tra i due tecnici: Auteri contro Bruno, il maestro contro l'allievo. Il tecnico di Benevento che siede sulla panchina del Latina è stato un giocatore importante per l'allenatore di Floridia, ora si sfideranno da coach per una partita che vale già molto. Obiettivi diversi, ovviamente, ma nessuna squadra nel campionato di serie C può essere affrontata con leggerezza. Nelle file pontine rientra l'attaccante Giacomo Parigi dopo un turno di squalifica. Giocatore di buona tecnica, 11 gol l'anno scorso a Rimini. Per Bruno un sospiro di sollievo, viste le qualità non eccelse dell'attacco pontino.