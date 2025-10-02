Bruno cerca l'impresa: "Ma il Benevento è la squadra più forte del campionato" Dice di Auteri: "Per me è stato un secondo padre, ha dato una svolta alla mia carriera"

“Partita tosta e complicata: se l'approcciamo come le ultime, possiamo avere dei problemi”. Alessandro Bruno non usa mezzi termini per presentare la partita contro la squadra della sua città e del suo “mentore” Auteri. “Il Benevento credo sia la squadra più forte del campionato: serve massima attenzione. La squadra giallorossa è difficile da affrontare, occorre concentrazione per ogni momento della partita”. La sfida con l'allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta non lo lascia indifferente: “Auteri per me è stato un secondo padre, ha dato una svolta alla mia carriera. Bella sfida, ma non è sempre facile fare quello che nel tempo gli allenatori ti hanno lasciato”.

Rientra Parigi, non Cangiano che ne avrà ancora per un po': “Abbiamo la possibilità di fare bene e di dimostrare di essere una squadra che ha idee. Parigi ha grandi qualità e sa far gol, ci è mancato. Abbiamo preparato vari sistemi di gioco, bisogna metterli in pratica per ottenere qualcosa.

In questo avvio di campionato avremmo potuto conquistare qualche punto in più, sopratutto con Monopoli, Picerno e a Foggia. Ma se abbiamo 8 punti sono quelli che ci siamo meritati”.

Un problema del Latina è stato finora quell'approccio timido nelle partite giocate: “Le partite pesano, nei secondi tempi però ci siamo sciolti e abbiamo giocato meglio. Ma domani dobbiamo giocare con coraggio dal primo minuto. E' difficile ma ce la metteremo tutta”. La presenza in difesa del rumeno Dutu, un ragazzo cresciuto nelle file della Fiorentina, ha dato un contributo essenziale nella fase difensiva: “Ha aggiunto solidità alla squadra, non a caso nelle ultime due gare non abbiamo subito gol”.