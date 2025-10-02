Benevento a Latina: Auteri col dubbio Scognamillo Prisco sta bene ma dovrebbe andare in panchina: al suo posto Mehic

“Voi cercate sempre qualche indizio sulla formazione cosicché noi dovremmo sempre dare qualche vantaggio. Io ve la direi pure la formazione, ma voi poi la pubblicate subito... Se rimanesse “inter nos” allora...”. Il tono di Auteri è scherzoso, ma di indicazioni non ne dà. “Questa soluzione? Può essere... Ma anche altre sono valide...”. Niente da fare, le ipotesi restano ipotesi e ognuno potrà “sposare” la sua senza timore di sbagliare.

Rifinitura al campo Ceccarelli di Latina

Domani mattina la squadra giallorossa si ritroverà al campetto in sintetico “Ivano Ceccarelli” di Latina per la definitiva seduta di rifinitura. E non è detto che le ultime decisioni, Auteri, non le prenda proprio dopo la seduta in terra pontina. Del resto dovrà rendersi conto di come rispondono Scognamillo e Prisco, i due “acciaccati” della vigilia. L'impressione è che il tecnico sia già convinto di dare un turno di riposo al “piccolo Xavi” (“... Mehic è in grande crescita...”), ma che aspetti fino in ultimo un segnale dall'ex catanzarese. Scognamillo ha risentito di un piccolo fastidio a Picerno, e domenica contro il Trapani ha giocato gli ultimi minuti dolorante. Del resto non si può rinunciare a cuor leggero al difensore napoletano, quindi è giusto attendere fino in ultimo per capire se potrà giocare senza rischiare nulla. Le alternative? Tante. Potrebbe chiamare in causa il giovane Romano, che nel Cerignola giocava proprio da braccetto di destra. Ma il tecnico potrebbe anche pensare di spostare Borghini a destra e indietreggiare di nuovo Ceresoli sulla linea dei difensori, rimandando in campo Ricci.

Occhio all'attacco: Mignani cresce bene

Dubbi legittimi, che crescono in maniera esponenziale con la crescita della condizione di tanti giocatori che hanno giocato di meno fino ad ora. “Dal punto di vista fisico stiamo bene. Certo, qualcuno che ha avuto più continuità sta meglio, ma complessivamente stanno tutti bene”. E allora è legittima la disquisizione di don Gaetano sull'attacco: “Salvemini, Mignani, Tumminelli sono il top per questo campionato. Ma non devo avere un solo criterio per mandare in campo qualcuno. Anzi devo sfruttare il potenziale che ho a disposizione”. E le indicazioni che vengono dai singoli: “Tumminello è cresciuto, anche se dopo aver saltato metà della preparazione la condizione non può essere ancora ottimale. Mignani invece per struttura fisica, per età e anche perchè non ha mai avuto infortuni, fa meno fatica ad entrare in condizione”.

Esposito e Tsingaras

Ultima annotazione per Manuel Esposito e Angelos Tsingaras. Il giovane portiere classe 2005 si è sottoposto a intervento al menisco lo scorso 1 settembre, i tempi di recupero erano valutati in 4-5 settimane. A distanza di un mese esatto Esposito ha già strappato la sua prima convocazione dopo l'infortunio e domani sarà in panchina a Latina. Una bella notizia e un plauso allo staff medico e agli addetti al recupero. Sarà invece assente il greco Angelos Tsingaras.

Nella foto Dino Mehic