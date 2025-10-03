Benevento, Auteri decide su Scognamillo Stamattina seduta di rifinitura all'impianto Ceccarelli di Latina

L'ultimo atto di una settimana (molto) corta di preparazione si è consumato a Latina. Giornata di sole in terra pontina, intorno alle 10 Auteri ha dato inizio ad una ultima seduta di rifinitura sul campetto in sintetico dell'impianto “Ivano Ceccarelli” della cittadina laziale e la squadra ha già fatto rientro all'Hotel Garden per il pranzo. Ora non resta che attendere il pomeriggio e la programmata riunione tecnica (18,45 circa) per conoscere le ultime decisioni del tecnico.

Scognamillo ci sarà?

E' inutile ripetere i dubbi che Auteri ha portato con sé in questa vigilia. Il maggior dilemma, è inutile dirlo, è la presenza o meno in campo di Stefano Scognamillo. Se il difensore russo-napoletano si sentirà sicuro, il posto sarà suo come sempre. Non si può fare a meno con leggerezza di un giocatore così importante. Il tecnico ha vagliato tutte le soluzioni possibili, da Romano braccetto destro, all'inserimento in mediana di Ricci con conseguente arretramento di Ceresoli nella linea dei difensori e lo spostamento di Borghini a destra. Ma la prima scelta, se non si correranno rischi, sarà sempre Stefano Scognamillo.

Mehic dal primo minuto

Precauzionalmente in panchina ci resterà Antonio Prisco. Il risentimento muscolare che gli ha fatto saltare i primi due giorni di allenamento (poi ecografia confortante) consiglia di non insistere con il ragazzo di San Giuseppe Vesuviano, anche in considerazione del fondo non proprio ottimale del Francioni. Dal primo minuto dovrebbe giocare Dino Mehic, che è in chiara crescita ed ha più struttura fisica del compagno di squadra. Come sempre al tecnico non mancano le alternative in ogni zona del campo, ma cambiare solo per il gusto di farlo non è pensabile. E allora è giusto che si aspetti il momento buono per cogliere al meglio ogni opportunità. Nel corso della gara stasera potrebbe rivedere il campo anche Guglielmo Mignani, che proprio a Latina si infortunò in precampionato.