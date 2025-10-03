Serie C / Diretta Latina-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE

Al Francioni si affrontano Latina e Benevento per l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo l'affermazione col Trapani, in modo da lanciare un segnale alle dirette concorrenti per il primato. Il Latina del sannita Bruno, invece, gioca la seconda partita consecutiva in casa dopo il pari con l'Altamura.
Latina-Benevento: il tabellino
LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Ekuban, Parigi. A disp.: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, Fasan, Farneti, Vona, De Ciancio, De Marchi, Pannitteri, Quieto. All.: Bruno
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Mehic, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena Prisco, Carfora, Scognamillo, Romano, Cantisani, Mignani, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri
Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Cassano e Mezzalira. Quarto ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Jorgji