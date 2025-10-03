Serie C / Diretta Latina-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE

Segui la testuale del match valido per l'ottava giornata di campionato

  

Al Francioni si affrontano Latina e Benevento per l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo l'affermazione col Trapani, in modo da lanciare un segnale alle dirette concorrenti per il primato. Il Latina del sannita Bruno, invece, gioca la seconda partita consecutiva in casa dopo il pari con l'Altamura

Latina-Benevento: il tabellino

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Calabrese; Ercolano, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Porro; Ekuban, Parigi. A disp.: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, Pace, Dutu, Di Giovannantonio, Fasan, Farneti, Vona, De Ciancio, De Marchi, Pannitteri, Quieto. All.: Bruno

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Mehic, Ricci; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Rillo, Sena Prisco, Carfora, Scognamillo, Romano, Cantisani, Mignani, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Auteri 

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Cassano e Mezzalira. Quarto ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Jorgji

