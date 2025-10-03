Borghini recita il "mea culpa": "Dobbiamo analizzare gli errori" "Il campo? Siamo noi a doverci adattare e sporcarci sulle seconde palle"

In sala stampa arriva Borghini. C'è un po' di “mea culpa” per l'operato della difesa: “La prestazione della squadra c'è stata, ci aspettavamo una partita del genere, loro tutti chiusi dietro, tutta una partita di seconde palle. Dobbiamo analizzare bene gli errori commessi. Anche sul gol di Ekuban”.

Quancuno ha parlato di un campo su cui era difficile giocare. Un problema che si ripete nel girone C: “I campi? Questo problema c'è in tutta Italia, non solo qui. Devi adattarti a tutti i i campi e sporcarti sulle seconde palle, fare lotta e guerra. In fondo credo che anche oggi ci fosse il solito Benevento, ma purtroppo non sempre riusciamo a fare le cose perfette. Bisogna lavorare tanto, analizzare tutto col mister e cresceremo. Queste sono partite che ti fanno star male, ma che ci possono anche far crescere. Ripartiamo da questo”.