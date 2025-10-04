Serie C, 8a giornata: spiccano i derby all'Arechi e al Massimino Salernitana-Cavese e Catania-Siracusa per l'altissima classifica

Almeno per questo sabato il primato del Benevento resta blindato. Sono solo due le partite in programma questo pomeriggio e nessuna delle quattro contendenti può aspirare a raggiungere o superare la strega. Alle 14,30 si gioca Atalanta U23-Foggia. I giovani nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Non è che i satanelli siano andati molto meglio conquistando 3 punti nelle ultime 5 partite (l'ultima è il ko di Picerno). L'altra sfida del sabato è programmata per le 17,30: allo Scida di Crotone c'è il Picerno, un pezzo di cuore del tecnico pitagorico Longo. Bella sfida, i calabresi devono testare il loro stato di forma contro una squadra assai scorbutica.

Domenica ben 7 incontri

Dopo l'antipasto di venerdì e sabato, il clou è tutto posto di domenica. Sono ben quattro le sfide in programma alle 14,30, un orario che sembra far tornare indietro nel tempo. Scendono in campo sia Catania che Salernitana, due delle maggiori antagoniste del Benevento in cima alla classifica. I granata di Raffaele hanno l'insidioso derby contro la Cavese all'Arechi. Almeno in 15mila proveranno a spingere di nuovo il cavalluccio marino da solo in vetta. Sulla carta non dovrebbe esserci confronto, ma un derby resta sempre tale e l'insidia non è da sottovalutare. Stessa considerazione per Catania-Siracusa al Massimino. A guardare la classifica c'è davvero ben poco da sperare per gli aretusei, ma sul campo da un derby sentito come questo siciliano può scaturire qualsiasi risultato. Gli etnei, vincendo, possono riportarsi ad un solo punto dai giallorossi che si sono fermati a Latina. Sempre alle 14,30 si giocano Casertana-Casarano al Pinto e Trapani-Giugliano al Provinciale. La Casertana prova a regalarsi una vittoria che le consentirebbe il sorpasso sui salentini e un gran balzo in avanti in classifica. Il Trapani ha voglia di cancellare la brutta prova del Vigorito.

Alle 17,30 scendono in campo altre 4 squadre. Il Team Altamura riceve il Potenza in un quasi derby tra “vicini di casa”. Per uno scherzo del destino si affrontano le due squadre che saranno le prossime avversarie del Benevento al Vigorito (il 12 ottobre l'Altamura, il 19 il Potenza). Sfida equilibrata, difficile da pronosticare.

Si chiude alle 20,30 con la partita più “nobile”: al Monterisi di Cerignola sarà di scena il Cosenza di Buscè. I silani da un paio di giorni sono ospiti del Fuscaldo, che a detta del nuovo direttore Gualtieri servirebbe ad avvicinare la provincia alla squadra del capoluogo. Iniziativa lodevole se non fosse che i giocatori rossoblù hanno dovuto raggiungere il centro tirrenico (un'ottantina di chilometri tra andata e ritorno) con le loro auto. Il Cerignola da parte sua fa leva su una delle coppie di attaccanti più prolifiche del campionato, Cuppone-Emmausso, già 8 gol in due (cinque il primo, tre il secondo).

Le partite del girone C

Latina-Benevento 1-0 (giocata venerdì 3 ottobre)

Atalanta U23-Foggia (sabato 4 ottobre alle ore 14.30)

Crotone-Picerno (sabato 4 ottobre alle ore 17.30)

Casertana-Casarano (domenica 5 ottobre alle ore 14.30)

Catania-Siracusa (domenica 5 ottobre alle ore 14.30)

Salernitana-Cavese (domenica 5 ottobre alle ore 14.30)

Trapani-Giugliano (domenica 5 ottobre alle ore 14.30)

Sorrento-Monopoli (domenica 5 ottobre alle ore 17.30)

Team Altamura-Potenza (domenica 5 ottobre alle ore 17.30)

Audace Cerignola-Cosenza (domenica 5 ottobre alle ore 20.30)

Nella foto il bomber del Ceignola, Cuppone, già 5 centro in questa stagione