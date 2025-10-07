Benevento Calcio, protocollo di intesa col Consorzio Medil Venerdì le firme e il lancio del programma "Play4Build-Costruiamo opportunità"

Venerdì 10 ottobre 2025, il Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A. e il Benevento Calcio S.r.l. sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa volto a promuovere valori comuni di sostenibilità, inclusione sociale, legalità e sviluppo del territorio sannita.

La partnership, valida per la stagione sportiva 2025/2026, rientra nelle attività di responsabilità sociale d’impresa del Consorzio MEDIL e si inserisce nella strategia ESG (Environmental, Social, Governance) di entrambe le organizzazioni.

In virtù dell’accordo, MEDIL sarà riconosciuta come “Partner per la sostenibilità” del Benevento Calcio, contribuendo alla realizzazione di iniziative congiunte di valore educativo, sportivo e ambientale. Tra queste, il lancio del programma “Play4Build – Costruiamo Opportunità”, un progetto pilota dedicato a:

• favorire l’accesso allo sport per giovani provenienti da famiglie a basso reddito;

• promuovere percorsi formativi nei mestieri legati al calcio e all’edilizia sportiva;

• organizzare giornate educative su sostenibilità, legalità e salute, in collaborazione con scuole e istituzioni locali.

Per monitorare e valorizzare i risultati delle attività, le parti istituiranno un Tavolo ESG Sport & Territorio, che elaborerà un rapporto congiunto di impatto da integrare nel Bilancio di Sostenibilità MEDIL e nel Rapporto Etico del Benevento Calcio.

“Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come impresa e sport possano collaborare per generare valore sociale e sostenibile nel territorio”, ha dichiarato l’Arch. Flavian Basile, Presidente del Consorzio Stabile MEDIL.

“Il Benevento Calcio è da sempre attento ai temi della responsabilità e dell’inclusione. Con MEDIL condividiamo una visione che mette al centro persone e comunità”, ha aggiunto l’Avv. Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio.

L’intesa, di natura non vincolante ma strategica, consolida il legame tra il mondo dell’edilizia sostenibile e quello dello sport, promuovendo valori di crescita, partecipazione e innovazione sociale.