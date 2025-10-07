Benevento, il prossimo avversario: alla scoperta dell'Altamura Formazione specialista in pareggi: ne ha ottenuti già cinque, più di tutti nel girone

Simpatico il “siparietto” in sala stampa nel dopo gara Altamura-Potenza tra il tecnico altamurano Devis Mangia e un giornalista. “Mister, con questo pareggio la squadra ha uguagliato il record di imbattibilità tra i professionisti. Considerando che la prossima gara sarà a Benevento, sulla carta il record si dovrebbe interrompere...”. La riposta dell'ex tecnico della Nazionale Under 21 è quantomeno simpatica: “Dateci il tempo di giocarla, almeno”.

Mangia è contento delle prsetazioni della sua squadra: “Ha una consapevolezza nel provare a fare determinate cose, ancora non con i tempi perfetti, ma la squadra ha un'idea chiara, equilibrio e consapevolezza. Poi sappiamo benissimo che andiamo a giocare contro una squadra di altissimo livello, che lotterà con quelle tre o quattro che si giocheranno la promozione”.

Altamura, record di pareggi

E' ovvio che nessuno darebbe per scontato di perdere una partita, men che meno una squadra come il Team Altamura, che è specialista in pareggi: su otto partite ha impattato per ben cinque volte (è la squadra che ne ha ottenuti di più in questo girone), ha vinto una sola partita, ne ha perse due. Non sarà squadra di alta classifica, ma è certamente formazione difficile da affrontare e battere. Di Mangia si ricordano soprattutto la sua esperienza in A col Palermo e quella con la nazionale Under 21, condotta nel 2013 fino in finale, poi persa con la Spagna (4-2).

Modulo 3-5-2, più di un buon giocatore nello scacchiere del tecnico lombardo, dal beneventano Alessio Curcio, all'ex attaccante del Potenza, Rosafio, fino all'esperto centrocampista Crimi (al Carpi nell'anno della finale per la serie A).