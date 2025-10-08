Contro l'Altamura un arbitro di Catanzaro: un precedente come "quarto uomo" Si tratta del "quarto anno" Viapiana, che non ha mai diretto prima d'ora il Benevento

Un giovane arbitro per Benevento-Team Altamura che gioca domenica. Si tratta del “quarto anno” Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro. Il fischietto calabrese, laureato in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, ha diretto poche partite in Lega Pro: complessivamente 24 con 6 vittorie delle squadre di casa, 10 pareggi e 8 delle formazioni in trasferta. Ha decretato 10 rigori, comminando per contro 11 cartellini rossi. Una sola volta ha incrociato i destini delle strega, ma nelle vesti di “quarto uomo”. Il precedente risale al 3 settembre 2023, quando Vuapiana era stato appena promosso nella Can C: il Benevento, reduce dalla disastrosa retrocessione dalla B, giocava la prima partita in C al Liguori di Torre del Greco. L'arbitro era Perri di Roma, Viapiana fu designato come quarto uomo di quella sfida che non si ricorda neanche troppo felicemente: terminò infatti con il punteggio di 3 a 1 per i corallini e con l'infortunio grave di Meccariello.

Per questa sa prima volta da direttore di gara al Vigorito, Viapiana sarà affiancato dagli assistenti Massimiliano Starnini di Viterbo e Giuseppe Bosco di Lanciano. Quarto uomo Mattia Maresca di Napoli, operatore al Fvs Antonio Aletta di Avellino.

Nella foto Taddeo l'arbitro Viapiana nelle vesti di "quarto uomo" in Turris-Benevento del 2023: in primo piano Matteo Andreoletti, allora tecnico giallorosso