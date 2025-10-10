Benevento al vertice: tre settimane per indicare la strada giusta E' presto per emettere verdetti, ma scontri diretti e impegni in trasferta sono situazioni probanti

Se venerdì scorso la strega è stata chiamata ad aprire l'ottava giornata, questa volta, alla nona, invece le toccherà chiuderla. Cambia l'aspetto psicologico: a Latina c'era l'intenzione di mettere pressione ai propri avversari puntando ad un risultato pieno che poi, come sanno tutti, non è arrivato. Questa volta muta completamente lo scenario: gli avversari dei giallorossi scenderanno tutti in campo prima (il Catania sabato a Giugliano, la Salernitana domenica mattina a Monopoli, il Cosenza domenica alle 14,30 contro l'Atalanta). Non sono previste “passeggiate di salute” per nessuno, ma si sa che le tre maggiori contendenti al primato hanno i numeri per uscire almeno indenni da questo turno di campionato.

Nell'una o nell'altra ipotesi, il Benevento farà bene a tenere altissima la concentrazione sul suo avversario. E' un po' quello che ha sottolineato Toscano a Catania: gli etnei vanno a Giugliano, ma la mente di tanti è già rivolta alle due partite casalinghe consecutive contro Salernitana e Benevento alla decima e undicesima giornata. Senza contare che il patròn Pelligra ha regalato proprio in questa vigilia l'affermazione di volere “portare presto il Catania in serie A e nelle Coppe Europee”. Toscano ha risposto senza esitazioni: “Pensiamo al Giugliano...”.

Gettare acqua sul fuoco è esercizio che fanno in tanti, soprattutto dopo appena otto giornate di campionato. Auteri fa sempre a meno di parlare di classifica, sapendo bene che quella muterà spesso nel corso di questa stagione. Però non si può fare a meno di pensare che questo “trittico” di partite possa lasciare un primo segno sul campionato.

Sarà proprio il Catania l'ago della bilancia, dovendo affrontare al Massimino, dopo la trasferta al De Cristofaro, prima i granata di Raffaele, poi i giallorossi di Auteri.

I destini che si incrociano tra le prime tre, dicono che il Benevento avrà due partite su tre al Vigorito (contro Altamura e Potenza, poi a Catania), mentre la Salernitana per la prima volta sarà impegnata due volte consecutive in trasferta (Monopoli e Catania, poi all'Arechi contro la Casertana).

Un ottobre che può chiarire le idee a tanti. Chi ha un piccolo vantaggio deve saperlo sfruttare, senza esitazioni e senza tentennamenti.