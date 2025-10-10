Benevento Calcio e Consorzio Medil, ecco il protocollo di intesa Il lancio del programma "Play4Build" progetto pilota per costruire opportunità

Nella splendida cornice dell'Hotel Antum, il Consorzio Stabile MEDIL S.c.p.A. delll'architetto Flavian Basile e il Benevento Calcio S.r.l. del presidente Oreste Vigoito hanno sottoscrittoun Protocollo d’Intesa volto a promuovere valori comuni di sostenibilità, inclusione sociale, legalità e sviluppo del territorio sannita.

Grazie all'accordo raggiunto Medil sarà riconosciuta come “Partner per la sostenibilità” del Benevento Calcio, contribuendo alla realizzazione di iniziative congiunte di valore educativo, sportivo e ambientale. Tra queste, il lancio del programma “Play4Build – Costruiamo Opportunità”, un progetto pilota dedicato a:

• favorire l’accesso allo sport per giovani provenienti da famiglie a basso reddito;

• promuovere percorsi formativi nei mestieri legati al calcio e all’edilizia sportiva;

• organizzare giornate educative su sostenibilità, legalità e salute, in collaborazione con scuole e istituzioni locali.