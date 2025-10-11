Serie C, negli anticipi stravolto il fattore campo

Cancellato il fattore campo nei primi tre anticipi del girone C di serie C. Hanno vinto tutte e tre le squadre in trasferta. Il Catania ha fatto valere la sua maggiore caratura tecnica al De Cristofaro di Giugliano (3-0) ed ha scavato il solco nel primo tempo con Lunetta e Forte, arrotondando quasi in chiusura di partita con Jimenez. Per gli etnei che hanno perso Cicerelli per infortunio, anche tre legni.
Vittoria anche del Crotone a Foggia. Nonostante l'uomo in meno in avvio del secondo tempo per l'espulsione di Vinicius, i pitagorici hanno dominato senza problemi una squadra satanella in chiaro affanno. In gol nel primo tempo Zunno e l'ex giallorosso Berra con una grande mezza girata al volo. Nella ripresa ha portato il bottino a tre gol il bomber Murano.
L'ultima vittoria in trasferta del pomeriggio è quello della Casertana a Picerno. La doppietta dell'ex pescarese Bentivegna (1' e 27') ha sentenziato la sconfitta dei lucani, a cui non è riuscito questa volta di recuperare lo svantaggio come fecero contro il Benevento.
Queste le partite di domani.
DOMENICA 12 OTTOBRE
Alle 12.30
MONOPOLI-SALERNITANA
Alle 14.30
COSENZA-ATALANTA U23
CASARANO-AUDACE CERIGNOLA
CAVESE-TRAPANI
POTENZA-LATINA
SIRACUSA-SORRENTO
Alle 17.30
BENEVENTO-TEAM ALTAMURA