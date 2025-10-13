Il Picerno cambia: in panchina arriva Bertotto Il direttore generale Greco: "Il nuovo tecnico porta con sé esperienza e carisma"

L'AZ Picerno rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Valerio Bertotto dopo aver sollevato dalla guida tecnica Claudio De Luca. Nel nuovo assetto tecnico entra a far parte dello staff anche Claudio Bazeu, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Ecco le prime parole del direttore generale Vincenzo Greco:“Abbiamo scelto mister Bertotto per la sua competenza, la sua mentalità e il suo modo di vivere il calcio, che riteniamo pienamente in linea con i nostri valori. In queste ore abbiamo valutato con attenzione e serenità la direzione da intraprendere, individuando in lui il profilo giusto per dare continuità al nostro percorso. Bertotto porta esperienza, carisma e un approccio moderno alla gestione del gruppo: qualità che si sposano con la filosofia del Picerno.”

E' stata anche fissata la conferenza di presentazione di mister Bertotto e del suo vice Claudio Bazeu, per mercoledì 15 ottobre alle ore 12:00.