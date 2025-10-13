Per Nunziante una serata "amarcord" al Vigorito Il ragazzo di Foggia ha approfittato della sosta della serie A per correre al Vigorito

Il primo amore non si scorda mai. Alessandro Nunziante ha approfittato della sosta della serie a per venire ad assistere alla partita dei suoi ex compagni conro il Team Altamura al Ciro Vigorito. Si è accomodato in tribuna cenyrale, proprio nella poltroncina al gradino inferiore dove era seduto il presidente Vigorito. E con lui ha parlato tanto della sua avventura con la Nazionale e con la sua nuova società, l'Udinese. Il presidente avrebbe voluto tenerlo ancora in giallorosso, ma le dinamiche del mercato hanno fatto sì che il ragazzo di Foggia facesse il salto di qualità, A lui la società giallorossa augura le migliori fortune. La speranza è che possa proseguire la crescita con la squadra friulana e toccare le vette che tanti gli hanno predetto.