Serie C. Il Siracusa non cambia: in panchina rimane Turati Una decisione controcorrente in un mondo che non sa aspettare

Tra tante decisioni drastiche, ultima quella del tecnico del Picerno, esonerato dopo la sconfitta al Donato Curcio contro la Casertana, ne arriva una per così dire conservativa.

Dopo una fase di riflessione, il presidente del Siracusa, Ricci, ha infatti deciso di non stravolgere nulla. Mister Turati viene confermato alla guida tecnica dopo un lungo confronto anche con il direttore generale ed il direttore tecnico. Nessuna novità, quindi, nell’immediato.

Lo score degli aretusei parla di otto sconfitte in nove giornate, appena tre punti conquistati ed un ultimo posto in solitaria. L’ultimo weekend ha sancito un ko pesantissimo perché avvenuto in casa contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Sorrento si è imposto di misura ed è uscito dalla zona rossa. Adesso il Siracusa si trova a -2 dai play out e -5 dalla salvezza diretta. La classifica è corta ma servono i risultati. All’orizzonte c’è la decima giornata che coinciderà con la difficile trasferta contro la Casertana.