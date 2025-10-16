Benevento, cambia la seduta a porte aperte: si fa stamattina Come previsto la squadra si allena al Ciro Vigorito: cancelli aperti nel settore Distinti

Una sola seduta di allenamento mattutina al posto della "doppoa" programmata da tenersi come era stato già detto allo stadio principale, il "Ciro Vigorito" alle 10,15. Ovviamente l'allenamento previsto per il pomeriggio non si terrà. Poichè la seduta di stamattina è prevista a porte aperte, per chi vorrà assistervi sono aperti i cancelli del settore Distinti.

Romangono programmate allo stadio Vigoriro anche le sedute previste domani venerdì alle 14,30 e sabato 18 alle 10,45.

Ecco il comunicato della società

Il Benevento Calcio comunica che la doppia seduta di allenamento prevista per oggi, giovedì 16 ottobre 2025, alle ore 10:15 e alle 16:00, è stata modificata: si svolgerà in un’unica seduta lunga con inizio alle ore 10:15.

L’allenamento si terrà a porte aperte presso lo Stadio “Ciro Vigorito”, con accesso consentito al pubblico nel settore Distinti.

La seduta pomeridiana è annullata.Ci scusiamo con gli Organi di Informazione e con i tifosi per il breve preavviso e ringraziamo tutti per la comprensione.