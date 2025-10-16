Benevento, stamattina allenamento intenso al "Vigorito" Cancellata la doppia: si riprende domani alle 14,30 sempre nello stadio principale

Mattinata di lavoro intenso per il Benevento sull'erba del Ciro Vigorito. Auteri ha rinunciato alla doppia seduta di allenamento prevista nel programma settimanale, concentrando tutto il lavoro al mattino. Va detto che per tutta la settimana la squadra si sta allenando sul campo principale, per consentire che sul fondo dell'Imbriani attecchisca bene la risemina effettuata la settimana scorsa.

Gruppo al completo: assenti solo Simonetti e Prisco

Truppa quasi al completo per il tecnico giallorosso. Oltre al lungodegente Simonetti, che sta curando i postumi del suo serio infortunio (lesione al retto femorale, proprio lì dove il tendine si fonde col muscolo) lontano dalla città, ha saltato la sessione di allenamento anche Antonio Prisco. Nessun problema però per il giovane centrocampista giallorosso, la cui assenza era stata già annunciata ieri per problemi personali. La mattinata, fredda e piovosa, è corsa via veloce, tra esercitazioni tecnico-tattiche. Pochissime persone presenti sugli spalti nel settore Distinti che per l'occasione era stato aperto al pubblico.

Le esercitazioni tecnico-tattiche

Come sempre nelle varie partitelle a metà campo Auteri ha mischiato le carte, senza mai far intendere quali siano i suoi intenti per domenica, quando il Benevento riceverà il Potenza al Ciro Vigorito. Mantenuti sempre i criteri tattici che sono alla base del lavoro del tecnico di Floridia. Non è mancato qualche rimprovero ai suoi per qualche movimento congegnato secondo dettami sbagliati, ma ci sono stati anche momenti in cui la squadra ha denotato una condizione invidiabile sia nel gruppo che nei singoli. Apprezzate alcune giocate di Manconi, così come di Maita e due gol in successione di Lamesta, prima con un tocco laterale, poi con un pallonetto.

La rovesciata di Mignani

Il finale è stato dedicato alle esercitazioni da palle inattive, specificamente con cross dalle due corsie. A colpire tutti gli attaccanti, da Salvemini a Mignani. Proprio il senese si è fatto applaudire per una rovesciata acrobatica che ha fatto stropicciare gli occhi a chi era presente e che si è infilata imparabilmente nel sette.

Domani si replica ancora al Ciro Vigorito: appuntamento pomeridiano alle 14,30.