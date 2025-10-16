Serie C, scontri diretti: per ora comandano Salernitana e Casarano In una sola settimana si sfideranno le prime tre della classifica: sempre al Massimino

Temuti da tanti, attesi con ansia e con quel pizzico di apprensione che è giusto esista. Sono gli scontri diretti. In un campionato iniziano ad assumere i loro veri e propri connotati ad un certo punto della stagione. A volte capitano in avvio e qualcuno neanche se ne accorge di averlo giocato. Alla fine però si contano punti pesantissimi che spesso decidono le sorti di un campionato.

Il calendario della serie C ha un po' giocato con le protagoniste di questa stagione, mettendone due tra quelli più attesi nel giro di una sola settimana: domenica al Massimino c'è la Salernitana, la prossima settimana alle falde dell'Etna toccherà al Benevento. Catania, Salernitana e Benevento sono le tre squadre indicate da tutti come le migliori di questo campionato. Appare evidente che si tratta di un primo step di grande importanza, difficile che i risultati che si otterrano, alla fine contino poco.

Finora solo 6 scontri diretti già giocati

Se prendiamo in considerazione le attuali prime sei della classifica (Salernitana, Benevento, Catania, Casarano, Crotone e Cosenza), ci accorgiamo che di “scontri diretti” se ne sono disputati molto pochi. Il primo l'ha giocato proprio il Benevento: esordio vittorioso allo Scida di Crotone (2-1). Alla seconda giornata è andata in scena Cosenza-Salernitana e i granata hanno violato il San Vito (2-1). Alla terza giornata è toccato ancora al Benevento, di scena al Capozza di Casarano: la squadra salentina sembra un'intrusa nella lotta per la B, ma per ora ha tenuto botta con tutti e quella sera del 6 settembre si prese persino il lusso di battere i giallorossi. Sempre alla terza giornata si è giocata anche Crotone-Cosenza, terminata con un risultato ad occhiali. Quarta giornata col botto: Catania al San Vito di Cosenza e prima sconfitta stagionale degli etnei, addirittura per 4 a 1. Nuovo scontro diretto al settimo turno: Casarano-Salernitana, terminato con un 2 a 2 rocambolesco.

Gli scontri diretti giocati finora...

1 g. Crotone-Benevento 1-2

2 g. Cosenza-Salernitana 1-2

3 g. Casarano-Benevento 1-0

3 g. Crotone-Cosenza 0-0

4 g. Cosenza-Catania 4-1

7 g. Casarano-Salernitana 2-2

… e la classifica virtuale

Salernitana (2) 4

Casarano (2) 4

Cosenza (3) 4

Benevento (2) 3

Crotone (2) 1

Catania (1) 0