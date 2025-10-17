"Col Benevento lo sport sannita al Vigorito": arrivano Volley '97 e Asd Calvi Società di pallavolo e di calcio ospiti allo stadio in occasione di Benevento-Potenza

Lo stadio "Ciro Vigorito" continua ad aprire le sue porte alle eccellenze sportive del territorio, grazie all’iniziativa “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, il progetto del Benevento Calcio che intende promuovere e valorizzare le associazioni locali, offrendo loro uno spazio di visibilità durante le gare casalinghe della prima squadra.

Dopo la partecipazione delle società ASD Pallamano Benevento 23, ASD Castelpoto, ASD Smile Basketball, Giorgio Ferrini, Atletico Benevento Don Quixote, la Scuola Calcio ASD Golden Dragon di Ponte e la Scuola Calcio ASD Paolisi, il club giallorosso è lieto di ospitare altre due importanti realtà sportive della provincia: la SG Volley 1997 di San Giorgio del Sannio e l’ASD Calvi.

Ecco la SG Volley 1997

La SG Volley 1997, guidata dal Presidente Mauro Camerlengo e dalla responsabile tecnica Raffaella Pericolo, affiancata da Paolo Salomone, rappresenta una realtà solida e ben radicata nel territorio. Con 9 squadre tra settore maschile e femminile, un centro di avviamento allo sport e circa 200 atleti tesserati, la società si distingue per l’impegno sportivo e per le numerose collaborazioni con le scuole locali, oltre alla partecipazione ad attività sociali e culturali.

"Torna" l'Asd Calvi, in estate ospite per un'amichevole

L’ASD Calvi, società dilettantistica presieduta da Emilio Fedele, è attiva con la prima squadra di calcio a 11 in Seconda Categoria, una formazione di calcio a 5 militante in C2 e un settore giovanile che supera i 100 tesserati. Accanto al presidente operano con impegno altri dirigenti e allenatori, che contribuiscono ogni giorno alla crescita del progetto sportivo. La società è attivamente coinvolta in iniziative sociali e promuove percorsi di inclusione, offrendo ai giovani del territorio un ambiente sano e stimolante, orientato alla crescita personale e sportiva.

Domenica 19 ottobre 2025, in occasione della gara Benevento-Potenza, calcio d’inizio alle ore 14:30, i tesserati delle due società, accompagnati dai loro dirigenti e tecnici, sfileranno durante l’intervallo in un emozionante giro di campo. Un’occasione speciale in cui lo speaker dello stadio racconterà al pubblico la storia, i successi e i valori che animano ogni giorno il lavoro di queste importanti realtà sportive sannite.