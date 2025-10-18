Serie C, decima giornata: c'è il match clou Catania-Salernitana Turno "spalmato" nelle due giornate del week end. Si comincia questo pomeriggio

Decima giornata del girone meridionale di serie C “spalmata” precisa nel week end, sabato 18 e domenica 19. Si comincia questo pomeriggio alle 14,30 con tre sfide che vedono scendere in campo altrettante squadre di altissima classifica. Il Crotone riceve allo Scida il Monopoli. I pugliesi non sembrano più quelli della scorsa annata, ma sono sempre avversari da prendere con le molle. I pitagorici però sono lanciatissimi e non hanno alcun intento di perdere punti in casa. Alla stessa ora il Casarano “rivelazione” riceve al Capozza il Foggia. Derby che stimola le voglie di “grandeur” dei salentini contro i satanelli in male arnese, che devono solo sperare nella salvezza. Ultima sfida del pomeriggio a Potenza, tra il Sorrento “giramondo” (deve trasferirsi anche per gli allenamenti: questa settimana è andato a Terzigno) e il Cosenza di Buscè, che avverte ancora sulla pelle la ferita della sconfitta con l'Atalanta. Il sabato continua alle 17,30 con la sfida tra Latina e Giugliano. Vesuviani che hanno esonerato Cudini e aspettano il terzo allenatore della stagione, che sarà certamente Eziolino Capuano. Il trainer salernitano deve però prima attendere la definizione del contenzioso col Trapani e quest'oggi sulla panchina gialloblè andrà Luca Tulino, preparatore atletico della squadra napoletana.

Le sfide di domenica

E' inutile sottolineare che il clou della giornata, soprattutto in tema promozione, va in scena domani 19 ottobre. Apre il lunch match delle 12,30 tra Casertana e Siracusa, con gli uomini di Coppitelli che sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria ottenuta domenica a Picerno.

Alle 14,30 le attenzioni di tutti saranno focalizzate sul Massimino di Catania, dove sarà di scena la capolista Salernitana. Quello etneo sarà uno stadio brulicante di passione, dove sono attese almeno 19mila persone, nonostante l'assenza perdurante dei tifosi granata in campo esterno. Toscano (con Cicerelli recuperato in extremis) parte da uno score casalingo di tre vittorie, un pareggio e nessun gol incassato. Raffaele (senza Frascatore) risponde con la stessa “moneta” in trasferta: dieci punti, tre vittorie ed un pari. E' il primo scontro diretto tra le prime tre, preludio alla sfida tra lo stesso Catania e il Benevento sempre al Massimino domenica prossima.

Alle 14,30 si giocherà anche al Vigorito con i giallorossi di Auteri che ricevono il Potenza e l'Atalanta U23 che aspetta a Caravaggio il Trapani. La domenica continua alle 17,30 con Cerignola-Cavese, la partita di Enzo Maiuri che affronterà gli aquilotti da ex. Alle 20,30 c'è invece Team Altamura-Picerno: con i padroni di casa che devono cancellare lo 0-4 di Benevento, e con il Picerno che presenta per la prima volta in panchina il neo tecnico Bertotto.

SERIE C SKY WIFI 2025/2026 – 10^ GIORNATA

SABATO 18 OTTOBRE

Alle 14.30

CROTONE-MONOPOLI

CASARANO-FOGGIA

SORRENTO-COSENZA

Alle 17.30

LATINA-GIUGLIANO

DOMENICA 19 OTTOBRE

Alle 12.30

CASERTANA-SIRACUSA

Alle 14.30

CATANIA-SALERNITANA

BENEVENTO-POTENZA

ATALANTA U23-TRAPANI

Alle 17.30

AUDACE CERIGNOLA-CAVESE

Alle 20.30

TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO