Serie C: frenano tutte le inseguitrici delle "big" ko casalingo per Crotone e Casarano, solo pari per il Cosenza sul campo del Sorrento

Sabato nero per le out sider che sognavano l'assalto alle primissime posizioni ed ora devono sperare che le prime tre non scappino via. La sconfitta più clamorosa è forse quella del Casarano che nel suo fortino del Capozza cede di schianto di fronte al Foggia di Rossi. Due gol in una sola partita i satanelli quest'anno non li avevano mai segnati, questo pomeriggio hanno cancellato il record negativo: primo gol di testa di Minelli con Chiorra sorpreso. Al quarto d'ora della ripresa raddoppia Sylla. Per i salentini prima sconfitta interna della stagione.

Inattesa anche la caduta del Crotone, anche se del Monopoli non c'è mai da fidarsi. Rete nella ripresa del giovane Scipioni e pitagorici battuti proprio quanto pensavano dio dare l'assalto alle squadre che li precedeono.

Terzo stop per una favorita, quello di Potenza, “casa” provvisoria del Sorrento per il Cosenza. Due volte in vantaggio i silani, due volte arriva il pari dei costieri. Botta e risposta nel primo tempo nel girone di un quarto d'ora: al 14' Ricciardi porta avanti la squadra di Buscè, al 29' il pari dei costieri è di Plescia. Ripresa: ancora vantaggio silano al 75' da parte di Cimino che insacca di testa. Ma la gioia csentina dura appena 4', perchè D'Ursi approfitta di una disattenzione della difesa calabrese e con un bel sinistro in diagonale fa secco Vettorel. Finisce 2 a 2.Il Cosenza arriva a quota 16 e rimane alla spalle di Crotone (17) e Casarano (18).

Nella foto un'azione di gioco tra Crotone e Monopoli