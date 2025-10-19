Benevento-Potenza 2-0, Della Morte: "Sana competizione in una rosa di qualità" Il commento al termine del match nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16

“È stata una vittoria molto importante. Il fattore campo conta e siamo contenti per la vittoria": così, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16, si è espresso Matteo Della Morte al termine di Benevento-Potenza 2-0: " La forza di un gruppo vincente è la sana competizione. Si è creato un bel gruppo e l'obiettivo della squadra vince su tutto. Stiamo dimostrando il massimo impegno: vale per chi gioca e per chi attende l'ingresso dalla panchina. - ha spiegato l'attaccante del Benevento - Con queste gare comprendi di essere una squadra forte. Se fai diverse partite di questo livello conta tanto nel percorso. Dobbiamo tenere questo ritmo e non calare in termini di attenzione. Il campionato è difficile, ma siamo consapevoli della nostra forza. La mia condizione? Sto migliorando. Quasi tutti gli anni ho bisogno di un po' di tempo. Sono ormai tre settimane che mi sento veramente bene. La gamba inizia a girare come voglio io. Sono sereno e contento perché voglio dare il massimo per questa maglia".