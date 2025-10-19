"È stata una grande vittoria. Sapevamo della qualità dei nostri avversari. In attacco hanno giocatori importanti. Abbiamo fatto una grande partita sia in fase di possesso che di non possesso e siamo contenti": così, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16, si è espresso Pietro Saio al termine di Benevento-Potenza 2-0. "Le squadre ci studiano e si preparano. Raramente troveremo gare facili. Ci sta di soffrire, di chiudersi per un po', ma siamo stati bravi a interpretare il match con i giusti ritmi. - ha spiegato il difensore giallorosso - Siamo stati bravi anche nella sofferenza e conta tantissimo nel percorso. La sfida col Catania? Una gara come questa è un privilegio. Si descrive da sola. Ci sarà un pubblico importante e vogliamo godercela. Sappiamo del valore dell'avversario e daremo il massimo anche domenica. L'aspetto difensivo? Andiamo a pressare alti come ci chiede il mister. Andiamo spesso nella metà campo avversaria e consente ai centrocampisti di pulire la palla e servire gli attaccanti nel modo migliore. La vetta? È un privilegio perché vivere queste gare è bellissimo. Siamo consapevoli della nostra forza. C'è uno spogliatoio clamoroso. Andremo a Catania con tutta la serenità del mondo”.
Benevento-Potenza 2-0, Saio: "Ottima lettura dei diversi momenti del match"
Il commento al termine del match nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16
