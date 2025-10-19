Benevento-Potenza 2-0, Saio: "Ottima lettura dei diversi momenti del match" Il commento al termine del match nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16

"È stata una grande vittoria. Sapevamo della qualità dei nostri avversari. In attacco hanno giocatori importanti. Abbiamo fatto una grande partita sia in fase di possesso che di non possesso e siamo contenti": così, nel corso di Offside su OttoChannel - Canale 16, si è espresso Pietro Saio al termine di Benevento-Potenza 2-0. "Le squadre ci studiano e si preparano. Raramente troveremo gare facili. Ci sta di soffrire, di chiudersi per un po', ma siamo stati bravi a interpretare il match con i giusti ritmi. - ha spiegato il difensore giallorosso - Siamo stati bravi anche nella sofferenza e conta tantissimo nel percorso. La sfida col Catania? Una gara come questa è un privilegio. Si descrive da sola. Ci sarà un pubblico importante e vogliamo godercela. Sappiamo del valore dell'avversario e daremo il massimo anche domenica. L'aspetto difensivo? Andiamo a pressare alti come ci chiede il mister. Andiamo spesso nella metà campo avversaria e consente ai centrocampisti di pulire la palla e servire gli attaccanti nel modo migliore. La vetta? È un privilegio perché vivere queste gare è bellissimo. Siamo consapevoli della nostra forza. C'è uno spogliatoio clamoroso. Andremo a Catania con tutta la serenità del mondo”.