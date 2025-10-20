Benevento, settimana di allenamenti all'Avellola. Giovedì mattina a porte aperte Il manto erboso del Vigorito è già stato oggetto d una risemina ieri sera alle luci dei riflettori

E' già stato stilato il programma di lavoro della settimana che conduce al big match del Massimino. La squadra giallorossa come sempre si ritrova questa mattina per la ripresa: una seduta di scarico pr chi ha giocato la partita di ieri sera, allenamento regolare per gli altri. Cambia il campo su cui ci si allena: si va per tutta la settimana all'Avellola, fondo in sintetico di ultime generazione. L'erba del Vigorito è stata già oggetto ieri sera di una rapida risemina (molti hanno notato che ci sono stati i riflettori accesi per moto tempo proprio per via dei lavori), per mettere riparo a qualche zolla maltrattata negli allenamenti della settimana scorsa, per altro in concomitanza con parecchie piogge.

Domani come di prassi, la squadra osserverà una giornata di riposo. Si riprende mercoledì sempre all'Avellola, inizio della seduta (dopo il raduno al Vigorito e lo spostamento con il bus societario) alle 10,10.

Giovedì 23 si replica alla stessa ora, le 10,10, sempre all'Avellola: per l'occasione la seduta sarà a porte aperte.

Venerdì ultimo allenamento settimanale all'Avellola, perchè sabato mattina la rifinitura si terrà al Vigorito alle 9,15. Giornata faticosa, perchè alle 11,45 c'è il pranzo e poi la partenza per Roma Fiumicino, per salire sl volo che porta a Catania.

Al Massimino si gioca domenica alle 14,30.