Ciccio Salvemini, un capocannoniere per la strega Un giallorosso non vince il titolo dalla stagione 2014-15 con Eusepi

Un giallorosso in vetta alla classifica dei cannonieri. Non accadeva da un po'. Diciamo dai tempi di Massimo Coda e Fabio Ceravolo. Ciccio Salvemini ha iniziato questo campionato a ritmo sostenuto, meglio di qualsiasi sua stagione precedente: 8 gol in dieci partite, che significano un centro ogni 110 minuti, una bella media per il bomber di Andria. Che ha trovato in giallorosso l'ambiente ideale che lo esalta e ne sublima le doti di combattente nell'area avversaria. Per “Ciccio-gol” tre gol di piede, tre di testa e due rigori finora, oltre che un gioco prezioso per i compagni, mai avulso dal gioco della squadra. Oltre ai 4 centri messi a segno in precampionato (firme sulle vittorie di Latina e Frosinone), che erano stati un po' il preludio a questo bell'inizio di stagione.

Ultimo capocannoniere giallorosso nel 2014-15

Gli ultimi anni sono stati un po' avari di soddisfazioni per i bomber giallorossi. Nel campionato scorso per trovare un attaccante del Benevento in doppia cifra bisognava scendere fino all'undicesimo posto di Eric Lanini (11 gol), due stagioni fa lo stesso attaccante torinese si era fermato a quota 7 (ma solo in mezza stagione). Andando a ritroso nell'ultimo anno di B (22-23) avevano toccato quota 5 Camillo Ciano e Andrès Tello. Era andata meglio l'anno prima (21-22) con Lapadula arrivato a quota 11 (Coda capocannoniere col Lecce a 20 gol). Anche in A nel 20-21 gli 8 gol di Lapadula erano stati un traguardo non di poco conto. Nel 19-20, l'anno della seconda promozione in A più in alto di tutti si era proiettato Marco Sau, arrivato a quota 13 (Simy capocannoniere col Crotone a quota 20). Nel 18-19 sono un ricordo indelebile i 21 gol di Massimo Coda, comunque secondo tra i cannonieri della B alle spalle di Donnarumma (25). Secondo posto anche per Fabio Ceravolo nel 16-17 con 20 gol alle spalle di Pazzini che ne aveva segnati 23. Finanche nella stagione 2015-16, quella storica della promozione in serie B non c'era stato un capocanniniere, ma il miglior marcatore era stato Fabio Mazzeo con 10 gol (primo Iemmello col Foggia a quota 24). L'ultimo a vincere un titolo di capocannoniere in maglia giallorossa è stato Umberto Eusepi nel 2014-15 (allenatore Fabio Brini), a quota 18 gol anche se a braccetto con Salvatore Caturano in forza quell'anno al Melfi.