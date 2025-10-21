Benevento: tagliandi per Catania, vendita libera Il costo è di 16 euro, oltre alle commissioni. La vendita terminerà alle 19 di sabato

Qualche problema iniziale sul circuito, ma ora la vendita dei biglietti per Catania-Benevento di domenica 26 ottobre (ore 14,30) al Massimino è completamente libera. Ticket One ha disposizione 1.200 tagliandi per i tifosi giallorossi, che hanno mantenuto un'antica amicizia con i colleghi etnei. Per la stessa ragione non ci sono state restrizioni da parte del Casms. La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 25 ottobre. Il prezzo del tagliando sarà di 16 euro più commissioni.