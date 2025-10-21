Al Massimino dirige Di Loreto di Terni Appena 29 anni, terza stagione nella Can C. Curiosa la vicenda avvenuta nel 2001

Un arbitro giovanissimo, classe 96, arrivato solo alla sua terza stagione nella Can C, dirigerà la sfida di domenica tra Catania e Benevento. Si tratta di Matteo Di Loreto di Terni, appena 26 partite dirette in Lega Pro, con 9 cartellini rossi comminati e 9 rigori decretati. In questa stagione ha arbitrato 4 gare in C, due nel gieone A (Cittadella-Vicenza 0-1, Unionbrescia-Novara 1-1) e due in quello meridionale (Salernitana-Siracusa 1-0, Foggia-Crotone 0-3). Ovviamente non ha mai incrociato il destino del Benevento, mentre ha diretto un paio di gare del Catania in serie D. Un fatto curioso appartenente proprio ai tempi della D (2021) è la diatriba scoppiata con il giornalista Criscitiello, nel ruolo di presidente della Folgore Caratese (al termine di Caratese-Bra), a cui il fischietto umbro fece comminare la bellezza di 13 mesi di squalifica.

Marco Di Loreto sarà coadiuvato al Massimino dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto uomo Enrico Gemelli di Messina, operatore Fvs Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.