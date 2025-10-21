al massimino dirige di loreto di terni

Un arbitro giovanissimo, classe 96, arrivato solo alla sua terza stagione nella Can C, dirigerà la sfida di domenica tra Catania e Benevento. Si tratta di Matteo Di Loreto di Terni, appena 26 partite dirette in Lega Pro, con 9 cartellini rossi comminati e 9 rigori decretati. In questa stagione ha arbitrato 4 gare in C, due nel gieone A (Cittadella-Vicenza 0-1, Unionbrescia-Novara 1-1) e due in quello meridionale (Salernitana-Siracusa 1-0, Foggia-Crotone 0-3). Ovviamente non ha mai incrociato il destino del Benevento, mentre ha diretto un paio di gare del Catania in serie D. Un fatto curioso appartenente proprio ai tempi della D (2021) è la diatriba scoppiata con il giornalista Criscitiello, nel ruolo di presidente della Folgore Caratese (al termine di Caratese-Bra), a cui il fischietto umbro fece comminare la bellezza di 13 mesi di squalifica.
Marco Di Loreto sarà coadiuvato al Massimino dagli assistenti Giovanni Boato di Padova e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto uomo Enrico Gemelli di Messina, operatore Fvs Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.