Giudice sportivo, 4 turni di squalifica per Benedetti del Trapani Ammende di 200 euro per Benevento e Catania

Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 10a Giornata. Tra i club, il Monopoli è stato multato di 300 euro per cori incitanti alla violenza intonati dai propri sostenitori nel settore Curva Nord al 23° minuto del secondo tempo. Sanzione di 200 euro al Benevento, i cui tifosi, circa la metà dei presenti in Curva Sud, hanno rivolto cori oltraggiosi verso le istituzioni calcistiche in due momenti della gara.

Il Catania è stato punito con 200 euro per cori offensivi dei propri sostenitori (circa l’80%) nei confronti di un calciatore avversario, intonati e ripetuti nei primi minuti di gioco. Stessa motivazione e stessa ammenda (200 euro) per il Team Altamura, i cui tifosi, posizionati nel settore tribuna supporters, hanno rivolto insulti verso i sostenitori di un’altra squadra in due diverse occasioni della partita.

Tra i dirigenti, inibizione fino al 28 ottobre 2025 per Antonio Midolo del Siracusa, ritenuto responsabile di comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari e di aver alimentato un clima di tensione uscendo dall’area tecnica.

Sul fronte allenatori, Gianluca Cervera della Casertana è stato squalificato per una gara effettiva per un comportamento analogo, mentre Alessandro Cesaretti del Latina, pur non espulso, è stato fermato per una giornata e multato di 500 euro per essere entrato nel recinto di gioco a dirigere il riscaldamento dei portieri nonostante una squalifica in corso di esecuzione.

La sanzione più pesante riguarda il giocatore Amedeo Benedetti del Trapani, squalificato per quattro gare effettive per aver colpito con un pugno al volto un avversario a gioco fermo, facendolo cadere a terra stordito per alcuni minuti.