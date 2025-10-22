Benevento, la conferenza di Auteri anticipata a venerdì Oggi è ripresa la preparazione all'Avellola. Sabato partenza per Catania

E' ripresa questa mattina all'Avellola (10,10) la preparazione del Benevento in vista della trasferta al Massimino di Catania. Prima della partenza per la Sicilia sono previste quattro sedute di allenamento sul sintetico della “casa” delle giovanili giallorosse: quella di oggi, quella di domani giovedì, quella di venerdì mattina e ancora di sabato mattina. Quella di sabato sarà la più “mattutina” di tutte con inizio previsto alle 9,15. Lavoro in anticipo per consentire alla squadra di mettersi in viaggio (appena dopo pranzo) per Fiumicino, lì dove è atteso dal volo che la porterà a Catania.

Per questa ragione la consueta conferenza stampa pre-partita di Gaetano Auteri si terrà venerdì 24 alle 17. Come sempre la conferenza verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv.