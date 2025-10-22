Benevento: Manconi e Carfora rinnovano, Prisco prolunga L'attaccante milanese firma fino al 2027, il giovane napoletano fino al 2028, come Prisco

Arrivano i rinnovi per tre atleti giallorossi. Due di loro sarebbero andati a scadenza naturale al termine di questa stagione, per l'altro si è trattato di un adeguamento e un prolungamento.

Parliamo di Jacopo Manconi che ha firmato fino al 30 giugno 2027, di Lorenzo Carfora che ha firmato fino al 30 giugno 2028, e di Antonio Prisco, he prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2028.

Rinnovi importanti, che arrivano per altro prima di una trasferta importantissima per il campionato giallorosso. Ora nessun altleta del Benevento sarà in scadenxa di contratto al 30 giugno 2026.