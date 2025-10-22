Manconi, rinnovo al momento giusto: "Non sorrido, ma sono felice" Cinque gol nelle prime 10 giornate per l'attaccante milanese: avvio confortante

“Lo so non sorrido, ma giuro che sono felice”. L'ironia non sempre deve essere scritta sul volto, qualche volta può anche essere spiegata in una frase consegnata ai social. Jacopo Manconi l'ha utilizzata commentando la foto scattata mentre apponeva la firma sul rinnovo del contratto. Nuova scadenza 30 giugno 2027. Felice lui, soddisfatta la società che ha blindato un attaccante come ce ne sono pochi in categoria e che sarebbe andato in scadenza al 30 giugno del '26.

Quel gol all'esordio stagionale

Si è capito sin dalla prima amichevole contro la Primavera della Roma che sarebbe potuta essere una stagione importante per l'attaccante di Vizzolo Pedrabissi. Subito in gol conto i giovani giallorossi capitolini e un'intesa con Salvemini parsa subito interessante. Tutto bene, tranne l'infortunio. Inatteso e antipatico, con mezza preparazione saltata. Ma Auteri ha atteso paziente che arrivasse il momento del campionato e anche forzando un po' i tempi l'ha subito gettato nella mischia. Primi due gol a Siracusa, poi ancora a segno con l'Atalanta, e poi col Trapani, e infine con l'Altamura. Cinque gol in dieci partite (neanche tutte intere), un avvio migliore dello scorso anno (4 gol in 10 partite), identico al 22/23 nell'Albinoleffe, meglio della stagione 20-21 sempre nella squadra orobica quando vinse la classifica dei cannonieri (18 gol, play off compresi a fine stagione).

In una settimana così sentita come questa che porta a Catania, ha fatto il pieno di felicità e l'ha scritto senza falsi pudori sul suo profilo Instagram: “Sono felice e onorato del rinnovo del mio contratto con il Benevento. Darò tutto me stesso per questi colori, con impegno, passione e rispetto. Avanti insieme stregoni!”. Parole significative, che si possono interpretare anche senza un sorriso di circostanza.