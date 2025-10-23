Benevento al lavoro verso il Catania: all'Avellola seduta a pieno ritmo (FOTO) I giallorossi preparano il big match del Massimino

Cancelli aperti all'Avellola per la seduta dei giallorossi verso il big match di domenica con il Catania. Il Benevento si prepara al massimo verso un incontro molto importante, dopo le due vittorie consecutive contro Altamura e Potenza che hanno cancellato, in parte, l'amarezza vissuta al Francioni contro il Latina. Alla squadra di Auteri occorre tornare a conquistare punti in trasferta, anche se al Massimino non sarà affatto semplice, contro una formazione, quella siciliana, che è reduce dalla vittoria casalinga ottenuta contro la Salernitana.

Lavoro a pieno ritmo verso il Catania

C'è serenità in casa giallorossa, ma con la consapevolezza che quello di domenica sarà un banco di prova di un certo spessore. All'Avellola (sia l'Imbriani che il Vigorito non possono essere utilizzati perché oggetti di rizollatura), il Benevento si è allenato a pieno ritmo agli ordini di Auteri, con il tecnico che ha potuto utilizzare tutta la rosa, a eccezione dei lungodegenti Nardi e Simonetti. La seduta è stata caratterizzata da dei buoni ritmi, con la classica partitella finale che ha visto Auteri mischiare, come d'abitudine, le carte. Il tecnico sta pensando alla migliore formazione possibile da utilizzare a Catania. Nella partitella, si sono affrontati da un lato Sognamillo, Saio e Borghini, con a centrocampo Pierozzi, Maita, Talia e Ceresli. In avanti Lamesta, Mignani e Carfora. Dall'altro, invece, hanno agito Romano, Viscardi e Sena, mentre sulla mediana Rillo, Mehic, Prisco e Ricci. In avanti Della Morte, Salvemini e Manconi. Da segnalare una botta alla caviglia rimediata da Talia sul finire dell'allenamento, in seguito a un contrasto con Mignani. Dopo lo spavento iniziale, il centrocampista ha lasciato il campo camminando senza particolari problemi. Nella giornata di domani è prevista una nuova seduta, mentre alle ore 17 non mancherà la conferenza stampa di Auteri che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel.