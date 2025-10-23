Salvemini vuol mettere paura al Catania Il bomber di Andria è in condizioni splendide e ha già segnato 5 volte agli etnei

Una conclusione con il destro, l'altra col sinistro. La rete si gonfia sotto i colpi del bomber di Andria, Ciccio Salvemini. E' lui l'uomo del momento, per quegli otto gol che gli valgono la leadership nella classifica dei cannonieri e per quella forza prorompente che viene fuori ad ogni sua azione d'attacco. In allenamento, come in partita. Sul sintetico dell'Avellola è lui il giallorosso che attira maggiormente l'attenzione. Due gol, bellissimi, li fa nell'esercitazione in cui viene chiesta una pressione fortissima sugli avversari. Il terzo lo segna nella partitella libera, tiene a distanza il controllore, difende palla col corpo e batte Vannucchi in uscita. Da bomber vero.

Già cinque reti del bomber di Andria al Catania

Il cannoniere di Andria ha già assaporato il gusto di far gol al Catania. Lo ha incontrato tante volte in passato, gli ha già rifilato cinque reti. L'ultimo proprio a Dini, attuale portiere degli etnei, lo scorso anno al Monterisi nel 2 a 0 del Cerignola. Ma, come dicevamo, al Catania, Salvemini ha fatto doppietta due anni fa con la maglia del Giugliano (3-2 al De Cristofaro), un gol persino nel febbraio del 2018 in un clamoroso 5 a 0 del suo Monopoli agli etnei. E ancora un gol giovanissimo nelle file dell'Akragas (2-1) su calcio di rigore.

L'elefantino un portafortuna per Ciccio-gol

Non si può dire che gli porti male la squadra siciliana ed è lecito pensare che anche questa volta possa essere protagonista della sfida coi rossoblù dell'elefantino.

Arrivarci in un momento di grande condizione è un un vantaggio in più per il centravanti andriese, che sente che questa possa essere la stagione della svolta per lui come per il Benevento. E Catania può essere una tappa essenziale nel cammono della strega.