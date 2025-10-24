Benevento, tra le sfide al Cibali un "amarcord" indimenticabile E' l'anno della promozione in B: Auteri in panchina, Melara, De Falco e Padella in campo

Un ricordo dolcissimo in un passato impietoso. La storia delle sfide giocate al Cibali dal Benevento possono essere sintetizzate da questa frase iniziale. Su 15 precedenti giocati sull'isola, la strega ha vinto solo due volte, strappando un pareggio in altre cinque occasioni. Se ne deduce che nelle altre otto sfide si è sempre registrata una vittoria degli etnei. Che anche nel bilancio complessivo sono decisamente avanti: 13 vittorie per i siciliani, 6 sconfitte, 11 pareggi.

E allora conviene celebrarlo subito quel ricordo lieto, anche perchè sono davvero tanti i legami col presente. Storia del 5 dicembre 2015, sulla panchina giallorossa Gaetano Auteri, in campo Emanuele Padella, Fabrizio Melara e Andrea De Falco, proprio i tre “immortali” che sono tornati sotto altre vesti al vecchio amore giallorosso. Era la 14a giornata di quel campionato di serie C, anche allora troppo lontana dal traguardo finale, ma sempre sfida sentita e di grande importanza per il prosieguo della stagione. La strega vinse nettamente (3-1) col vantaggio di Amato Ciciretti al 55', il raddoppio su rigore di Mazzeo al 71' e il suggello ancora del giovane del Trullo all'89'. Ininfluente il gol al 90' del catanese Nunzella. Curiosità: nelle file della squadra allenata dall'ex Milan Pancaro c'era un giovane Davide Agazzi. Inutile dirlo, quella stagione terminò in trionfo per i giallorossi che salirono per la prima volta nella loro storia in serie B. E quella, altra non è che l'ultima vittoria giallorossa in terra etnea.

Abbiamo voluto ricordarla alla vigilia di questa trasferta al Massimino, che come allora non avrà i crismi di una sfida decisiva, ma che alla stessa maniera potrà indicare la strada giusta per cogliere il traguardo a cui tutti aspirano.