Catania-Benevento, la carica dei tifosi giallorossi al Massimino In Sicilia non mancheranno i sostenitori sanniti pronti a incitare Maita e compagni

Al Massimino non sarà una gara facile. La formazione di Auteri affronterà una squadra in salute, desiderosa di vincere per tentare di agganciare il primato della classifica, dopo aver battuto l'altra campana, la Salernitana, nella scorsa giornata di campionato. Il Benevento, comunque, non sarà da meno. La Strega ha tutte le carte in regola per fare una grande partita, con l'intento di uscire indenne dall'impianto siciliano e di lanciare un chiaro messaggio a tutto il campionato. Si prevede il pubblico delle grandi occasioni, con il confronto che rispolvererà anche l'amicizia che caratterizza le due piazze, legate da un vecchio gemellaggio che poi si è arenato in maniera naturale, per via del tempo e del subentro di nuove generazioni, senza però cancellare il rispetto e l'affetto che non è mai scemato nel corso degli anni. Al Massimino ci saranno circa trecento sostenitori di fede giallorossa, pronti a supportare Maita e compagni in un confronto che si prevede equilibrato, ma anche ricco di emozioni per entrambe le parti.