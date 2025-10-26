Serie C / Diretta Catania-Benevento, le formazioni ufficiali LIVE Al Massimo il big match dell'11^ giornata. Segui la testuale

Al Massimino si affrontano Catania e Benevento per il big match dell'undicesima giornata di campionato. Entrambe le formazioni sono in forma e desiderose di conquistare punti importanti per l'economia del campionato. Si attendono circa ventimila spettatori, di cui circa trecento di fede giallorossa.

Catania-Benevento, il tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. A disp.: Bethers, Coco, Allegretto, Pieraccini, Aloi, Corbari, Forti, Jimenez, Stoppa, Quiroz, D'Ausilio, Rolfini, Caturano. All.: Toscano

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Salvemini, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Viscardi, Romano, Mehic, Tsingaras, Talia, Rillo, Sena, Ricci, Cantisani, Della Morte, Mignani, Tumminello, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Di Loreto di Terni. Assistenti: Boato di Padova e Chiavaroli di Pescara. Quarto ufficiale: Gemelli di Messina. Operatore FVS: Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto