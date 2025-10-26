Catania-Benevento, Tumminello: "Abbiamo tanta voglia di rivalsa" Le parole dell'attaccante giallorosso: "La reazione non è mancata, ma non è mancata la sfortuna"

Ecco le parole di Tumminello al termine di Catania-Benevento: "Avrei potuto sfruttare meglio le occasioni. La squadra, comunque, ha avuto una reazione netta. Non abbiamo più sofferto durante la partita, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di oggi. Oggi è stato un confronto di alto spessore, loro sono stati capaci di sfruttare l'episodio, mentre a noi non è mancata la sfortuna. Dobbiamo avere voglia di rivalsa a partire dalla prossima. La mia condizione? Sto bene, ho giocato gran parte del secondo tempo e non sono stanco. Non ho alcun problema, mi metto a disposizione come ho fatto da quando sono arrivato".

Tumminello e la forza del gruppo giallorosso

"A Benevento mi trovo bene. La piazza è tranquilla, poi la rosa è unita. Un gruppo migliore di questo non l'ho mai trovato. Ci sono giovani con enormi potenzialità e calciatori esperti. Come gruppo siamo da dieci e lode. La rosa è ampia, chi è entrato ha dato sempre il proprio contributo. La forza è questa, anche chi entra poco dà il suo valore. E' difficile trovare calciatori che rispondono così".