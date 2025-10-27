Ottogol, ospiti Carli e Padella per analizzare Catania-Benevento e non solo Inizio fissato alle 20:30 su Ottochannel canale 16

Questa sera non mancherà l'atteso appuntamento con Ottogol, in programma su Ottochannel canale 16. Si analizzerà nel dettaglio la sconfitta rimediata dalla squadra di Auteri a Catania e in studio ci saranno ospiti rilevanti, come il direttore tecnico Marcello Carli e il suo collabore Emanuele Padella. Oltre ai due tesserati giallorossi, non mancheranno le preziosi opinioni di Giancarlo Zotti e Luigi Trusio. Inizio fissato, come sempre, alle ore 20:30.