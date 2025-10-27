Benevento, al via la preparazione: mercoledì c'è il Giugliano in Coppa Italia I giallorossi intendono riscattarsi dopo quanto accaduto a Catania. Domenica il Sorrento al Vigorito

I ritmi tornano a essere forsennati. Il Benevento è tornato ieri sera da Catania e questa mattina si è messo subito al lavoro. Ovviamente, la squadra ha analizzato con Auteri quanto accaduto al Massimino, con lo stesso allenatore che - nel post gara - ha sottolineato come in trasferta occorra un piglio diverso da parte di qualche elemento. I giallorossi hanno poi dato il via alla preparazione del confronto di Coppa Italia col Giugliano, in programma mercoledì sera al De Cristofaro per il secondo turno della manifestazione tricolore. Appare evidente che Auteri utilizzerà quei calciatori che sono scesi meno in campo nel corso delle prime undici giornate di campionato, in modo da consentirgli di fare minutaggio e di permettere agli altri di tirare un po' il fiato. Si sta attentamente valutando Salvemini che a Catania è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio. In giornata, l'attaccante sarà sottoposto a risonanza magnetica per capire nel dettaglio l'entità del malanno, ma comunque c'è ottimismo. Dopo il derby di Giugliano, il Benevento tornerà subito in campo in vista della sfida col Sorrento di domenica: sarà un incontro da non sbagliare, dopo il risultato maturato al Massimino.