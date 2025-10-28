Benevento, si ferma Salvemini: ecco i tempi di recupero L'attaccante salterà i prossimi impegni. Scalpitano Tumminello e Mignani

L'infortunio rimediato da Salvemini nel corso del match tra Catania e Benevento non è grave, ma necessita comunque di un po' di tempo per riprendersi nel migliore dei modi. L'attaccante giallorosso ha rimediato una distorsione alla caviglia con parziale interessamento dei legamenti, con il periodo di recupero che va dai quindici ai venti giorni. Ciò significa che Salvemini salterà sicuramente i prossimi match con Giugliano, Sorrento e Foggia. Possibile un suo rientro per la sfida casalinga con il Monopoli, in programma il prossimo 16 novembre. Per il Benevento è un brutto colpo, considerato che Salvemini è il capocannoniere della squadra con otto gol all'attivo. Allo stesso tempo, però, Auteri può fare affidamento su un reparto avanzato di spessore, con Mignani e Tumminello che scalpitano per scendere in campo con continuità e per non essere da meno rispetto all'ex Cerignola.