Benevento, fissato un importante evento allo store con Scognamillo e Maita

Ritornano le serate da vivere presso il Benevento Store di via del Pomerio. Venerdì sera, dalle 17:30 alle 19, i calciatori Maita e Scognamillo incontreranno i tifosi per selfie e foto di rito all'interno del punto vendita ufficiale del Benevento Calcio. Non solo, per celebrare al meglio l'evento, non mancheranno degli importanti sconti sulle divise da gioco della stagione corrente. Insomma, un motivo in più per essere presenti e per abbracciare due leader della formazione guidata da Gaetano Auteri.