Giugliano-Benevento, cosa sapere sul secondo turno di Coppa Italia Serie C Appuntamento al De Cristofaro per il match della manifestazione tricolore

Questa sera si torna in campo, con il Benevento che affronta il Giugliano per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:30 al De Cristofaro. Non ci sarà la diretta televisiva, ma sarà possibile seguire l'andamento dell'incontro attraverso la diretta testuale di Ottopagine. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Guidonia Montecelio, nel match giocato al Vigorito lo scorso 16 agosto e deciso da una marcatura di Davide Lamesta.

Cosa sapere su Giugliano-Benevento

Il match di questa sera è di sola andata, quindi l'accesso agli ottavi di finale verrà deciso nel corso dei novanta minuti. In caso di parità, non sono previsti i tempi supplementari: le squadre andrebbero direttamente ai tiri di rigore. La vincitrice del match approderà agli ottavi di finale, dove affronterà la Ternana. Le fere sono scese in campo ieri e hanno battuto il Campobasso grazie a un gol realizzato dall'ex giallorosso Pettinari.