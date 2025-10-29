Giugliano-Benevento, cosa sapere sul secondo turno di Coppa Italia Serie C

Questa sera si torna in campo, con il Benevento che affronta il Giugliano per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:30 al De Cristofaro. Non ci sarà la diretta televisiva, ma sarà possibile seguire l'andamento dell'incontro attraverso la diretta testuale di Ottopagine. I giallorossi arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Guidonia Montecelio, nel match giocato al Vigorito lo scorso 16 agosto e deciso da una marcatura di Davide Lamesta.
Cosa sapere su Giugliano-Benevento
Il match di questa sera è di sola andata, quindi l'accesso agli ottavi di finale verrà deciso nel corso dei novanta minuti. In caso di parità, non sono previsti i tempi supplementari: le squadre andrebbero direttamente ai tiri di rigore. La vincitrice del match approderà agli ottavi di finale, dove affronterà la Ternana. Le fere sono scese in campo ieri e hanno battuto il Campobasso grazie a un gol realizzato dall'ex giallorosso Pettinari.