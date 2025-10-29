Coppa Italia Serie C / Diretta Giugliano-Benevento 0-0 LIVE

Al De Cristofaro si affrontano Giugliano e Benevento per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. La sfida si decide nel corso dei novanta minuti, in caso di pareggio si procederà con i tiri di rigore.
4' - Mignani appoggia per Tumminello che va alla conclusione: facile parata di Bolletta
2' - Cross di La Vardera per la testa di Prado: Russo blocca facilmente
1' - Comincia Giugliano-Benevento!
Giugliano-Benevento 0-0, il tabellino
GIUGLIANO (3-4-2-1): Bolletta; D'Avino, De Rosa, Caldore, Milan, Zammarini, Forciniti, La Vardera; D'Agostino, Prado; Njambe: A disp.: Antignani, Vaglica, Esposito, De Francesco, Laezza, Minei, Del Fabro, Lops, Balde, Peluso. All.: Capuano
BENEVENTO (4-2-3-1): Russo; Romano, Saio, Viscardi, Sena; Mehic, Talia; Della Morte, Tumminello,Ricci; Mignani. A disp.: Esposito, Vannucchi, Rillo, Prisco, Carfora, Maita, Salveini, Manconi, Lamesta, Scognamillo, Borghini, Ceresoli, Cantisani, Tsingaras, Pierozzi. All.: Auteri
Arbitro: Rispoli di Locri. Assistenti: Rignanese di Rimini e Petrov di Roma 1. Quarto ufficiale: Leone di Barletta