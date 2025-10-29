Giugliano-Benevento, Auteri: "Sconfitta grave, non ho avuto risposte adeguate" Il tecnico giallorosso: "Volevamo passare il turno. Sono molto arrabbiato"

E' un Auteri scuro in volto quello che ha commentato la sconfitta rimediata dal Benevento contro il Giugliano: "Non ho avuto delle risposte adeguate, abbiamo giocato per superare il turno. Questa è una sconfitta grave. Non si riesce a capire che su certi campi bisogna calarsi nella realtà, abbiamo subito due gol scivolando su situazioni in cui non occoreva scivolare. Dal punto di vista della voglia, nessuno si è tirato indietro. Il problema è che nelle situazioni importanti, dobbiamo stare attenti nelle piccole cose. Abbiamo regalato una palla all'avversario sulla trequarti in due occasioni. Sono molto arrabbiato, dobbiamo alzare l'asticella da parte di tutti. Non ho schierato un Benevento 2, ho fiducia in chi ha giocato stasera. Qualcuno ha avuto delle opportunità importanti e mi hanno dato delle indicazioni che terrò conto".