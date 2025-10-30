Benevento, l'ex Manfredini studia per diventare allenatore L'ex giallorosso ha ottenuto il patentino Uefa B

La Figc ha reso noto l'elenco dei nuovi allenatori con il patentino Uefa B, utile per allenare nel settore giovanile e massimo fino alla Serie D. Tra i nomi c'è anche quello di Manfredini, ex giallorosso nelle ultime sei stagioni, prima dello svincolo avvenuto il 30 giugno scorso, per via della scadenza naturale del contratto. Manfredini è anche laureato in Scienze Motorio. Oltre all'ex portiere del Benevento, nell'elenco c'è anche Emanuele Terranova, giallorosso nella stagione 2023/2024.