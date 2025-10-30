Valentino Racing Team, Cesare Ventura e Star Games ospiti del Benevento Prosegue l'iniziativa del sodalizio giallorosso "lo sport sannita al Vigorito"

Prosegue al Vigorito l’iniziativa “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, promossa dal Benevento Calcio per valorizzare le associazioni sportive del territorio, offrendo loro visibilità durante le gare interne della prima squadra.

Dopo la partecipazione delle società ASD Pallamano Benevento 23, ASD Castelpoto, ASD Smile Basketball, Giorgio Ferrini, Atletico Benevento Don Quixote, Scuola Calcio ASD Golden Dragon di Ponte, la Scuola Calcio ASD Paolisi, SG Volley 1997 di San Giorgio del Sannio e l’ASD Calvi, il club giallorosso è lieto di ospitare altre tre importanti realtà sportive della provincia: la Valentino Racing Team e le scuole calcio ASD Cesare Ventura e ASD Star Games.

La Valentino Racing Team è un’associazione sportiva dilettantistica che, dal 2014, scrive pagine importanti nella storia del motorsport italiano. Un team sempre protagonista e costantemente sul podio. Tra i numerosi trofei conquistati spicca il titolo di Campione Italiano Formula FX2B nel 2022. La Cesare Ventura, realtà di rilievo nel panorama sportivo, ha avviato una collaborazione con la Scuola Calcio ASD Star Games, dando vita al progetto “Insieme e Vincenti”. L’iniziativa, supportata da istruttori qualificati, mira a valorizzare i giovani talenti locali e a creare una realtà sportiva unita, innovativa e orientata alla crescita.

Domenica 2 novembre 2025, in occasione della gara Benevento-Sorrento, calcio d’inizio alle ore 20:30, i tesserati delle tre società, accompagnati dai loro dirigenti e tecnici, sfileranno durante l’intervallo in un emozionante giro di campo. Un’occasione speciale in cui lo speaker dello stadio racconterà al pubblico la storia, i successi e i valori che animano ogni giorno il lavoro di queste importanti realtà sportive sannite.