Benevento, il manto erboso del Vigorito è già in perfette condizioni Il terreno di gioco è pronto dopo il lavoro di risemina effettuato nell'ultima settimana

Non appena è avvenuto il fischio finale di Benevento-Potenza dello scorso 19 ottobre, gli operai della ditta Erga Green della famiglia Addazio si sono messi subito al lavoro per effettuare la risemina del manto erboso del Ciro Vigorito. E' una operazione, questa, che viene effettuata almeno due volte all'anno, con l'inizio dell'estate e proprio nel mese di ottobre, in modo da preparare il terreno di gioco in vista dei periodi più freddi. In pochi giorni c'è stata il taglio dell'erba, il cosiddetto scalping, e la successiva risemina. In tempi brevi, la condizione del manto erboso è tornata eccellente come d'abitudine e pronto in vista del match di domenica con il Sorrento. Inutile dire che, ancora una volta, il Benevento concorre in maniera fattiva per ottenere il premio di miglior manto erboso della Serie C, grazie al lavoro della Erga Green che favorisce senza dubbio la Strega nelle partite casalinghe, come tra l'altro più volte confessato dagli stessi addetti ai lavori.